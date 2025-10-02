Mes shiut dhe të ftohtit, pa strehë: Apel urgjent për një grua të moshuar në Sarandë
Mes shiut dhe të ftohtit, pa strehë: Apel urgjent për një grua të moshuar në Sarandë
Tek rruga përballë marketit Spar, pranë Stadiumit në Sarandë, jeton prej muajsh një grua e moshuar. Ajo ka kaluar gjithë verën duke fjetur mbi kartona të shtruar në trotuar, dhe tani, mes shiut e të ftohtit, vazhdon të qëndrojë aty, krejt e pambrojtur.
Mbrëmë dhe sot, ndërsa shiu nuk ka pushuar, e vetmja mbrojtje e saj ishte një çadër e thjeshtë në dorë. Ky është një realitet i rëndë dhe i dhimbshëm, që nuk mund të injorohet.
T’i bëjmë një thirrje urgjente Bashkisë Sarandë dhe institucioneve përgjegjëse:
Mos e lini këtë njeri të kalojë netët nën shi, në të ftohtë e në errësirë. Ajo është një nënë, një grua, një qenie njerëzore që meriton dinjitet dhe kujdes.
Të gjithë ne duhet të ndjejmë dhimbjen e saj. Të mos e lëmë të jetojë më në mëshirë të fatit.
