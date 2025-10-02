logo
0
Rezervime Suvenire

Mes shiut dhe të ftohtit, pa strehë: Apel urgjent për një grua të moshuar në Sarandë

02/10/2519:23

Shperndaje:

Mes shiut dhe të ftohtit, pa strehë: Apel urgjent për një grua të moshuar në Sarandë

Përshëndetje Saranda Web
Tek rruga përballë marketit Spar, pranë Stadiumit në Sarandë, jeton prej muajsh një grua e moshuar. Ajo ka kaluar gjithë verën duke fjetur mbi kartona të shtruar në trotuar, dhe tani, mes shiut e të ftohtit, vazhdon të qëndrojë aty, krejt e pambrojtur.

 

 

Mbrëmë dhe sot, ndërsa shiu nuk ka pushuar, e vetmja mbrojtje e saj ishte një çadër e thjeshtë në dorë. Ky është një realitet i rëndë dhe i dhimbshëm, që nuk mund të injorohet.
T’i bëjmë një thirrje urgjente Bashkisë Sarandë dhe institucioneve përgjegjëse:

 

 

Mos e lini këtë njeri të kalojë netët nën shi, në të ftohtë e në errësirë. Ajo është një nënë, një grua, një qenie njerëzore që meriton dinjitet dhe kujdes.
Të gjithë ne duhet të ndjejmë dhimbjen e saj. Të mos e lëmë të jetojë më në mëshirë të fatit.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Mes shiut dhe të ftohtit, pa strehë: Apel urgjent për një grua të moshuar në Sarandë

Mes shiut dhe të ftohtit, pa strehë: Apel urgjent për një grua të moshuar në Sarandë
Njoftim punësimi në Grand Hotel Sarandë

Njoftim punësimi në Grand Hotel Sarandë
Day Lux Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist/e

Day Lux Hotel në Sarandë kërkon Recepsionist/e
Në vend të ndihmës, bashkia kërcënon: Mos u anko në media, do të marrim fëmijët &#8211; VIDEO

Në vend të ndihmës, bashkia kërcënon: Mos u anko në media, do të marrim fëmijët – VIDEO
Avenue Hotel &#038; Suites kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e. Ofrohet akomodim

Avenue Hotel & Suites kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar në Sarandë

Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar në Sarandë

Suvenire

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.