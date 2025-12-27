Mbyllën sytë në Butrint, prokuroria dërgon për gjykim 3 inspektorët, kreun e IVMT-së dhe ndërtuesin
Mbyllën sytë në Butrint, prokuroria dërgon për gjykim 3 inspektorët, kreun e IVMT-së dhe ndërtuesin
Nga hetimet rezultoi se në zonën e Ksamilit në vendin e quajtur “Kanali i Vivarit”, është ndërtuar në zonë të mbrojtur në një sipërfaqe të madhe pa leje ndërtimi nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit si dhe pa kontratë me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit.
Prokuroria e Sarandës ka dërguar për gjykim kryeinspektorin e Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, 3 inspektorë dhe një person tjetër, për një ndërtim të paligjshëm në Ksamil në vendin e quajtur “Kanali i Vivarit”, e cila është edhe zonë e mbrojtur dhe ka statusin Monument Natyre.
Kryeinspektori A M, inspektorët V Xh, E Z dhe B K akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës.
Personi që akuzohet se ka ndërtuar pa leje R P, dhe mbi të rëndojnë akuzat “Ndërtimi i paligjshëm”, “Pushtimi i tokës”, “Shpërdorimi i tokës” dhe “Dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore”.
Kanali i Vivarit bën pjesë në Parkun Kombëtar Butrint dhe ka statusin Monument Natyre (MN) sipas Vendimit nr.303, datë 10.5.2019 “Për miratimin e listës së rishikuar, të monumenteve të natyrës shqiptare” (të përditësuar), ndryshuar me VKM nr 187 datë 25.03.2021 “Rishikim”
Nga ana e punonjësve të IVMT Bashkia Sarandë nuk është mbajtur procedura ligjore në lidhje me konstatimin e plotë të punimeve dhe marrjen e masës administrative ‘dënim me gjobë’.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Tenderi 1.3 milion euro për punimet në Rrugën e Katërt: Në garë 2 kompani me oferta 97% dhe 98% të fondit limit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
27/12/2510:07
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
27/12/2510:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
27/12/2510:07
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
27/12/2510:07
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
27/12/2510:07