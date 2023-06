Mbrëmje Poetike ”Ti vjen tok me Detin”, kushtuar poezisë së poeteshës polako–italiane, Joanna Kalinovska

Poezia e Joana Kalinovska, në shqip nga Dashamir Malo.

Mrëmjen e ditës së martë, të datës 13 Qershor 2023, në ambjentet e lokalit ”Lu Lu Cafe”, Sarandë, u mbajt Mbrëmja Poetike ”Ti vjen tok me Detin”, kushtuar poezisë të poeteshës polako – italiane, Joanna Kalinovska.

Takimi u zhvillua nën kujdesin dhe moderimin e poetit Dashamir Malo, i cili është njëkohësisht dhe përkthyesi në shqip i poezive të Kalinovskës. Mbrëmja poetike ishte konceptuar nën moton; ”Lundrim në detin poetik të Joanna Kalinovskës, me zërin e kohës që vjen në tre gjuhë; polonisht, shqip dhe italisht”.

Përzgjedhja e lokalit Lu Lu cafe nuk ishte krejt e rastësishme. Administratori i këtij lokali është Robert Nobel dhe bashkëshortja e tij, të dy shtetas polakë të cilët tashmë banojnë dhe punojnë në qytetin e Sarandës. Në këtë takim morën pjesë poetë nga Saranda, dashamirës të poezisë shqiptarë dhe polakë. Morën pjesë gjithashtu edhe përfaqësues të medias lokale. Poezitë në gjuhën polake u lexuan nga poetesha Joanna Kalinovska, në shqip nga Dashamir Malo, ndërsa në gjuhën italiane nga Francesco Galasso.

Është hera e dytë që Joanna Kalinovska gjendet në qytetin e Sarandë. Në tetor të vitit 2022, ajo ka qënë pjesëmarrëse në Takimin Petik Ndërkombëtar (Edicionin XV), mbajtur nga Klubi i Krijuesve Jonianë Sarandë. Kalinovska ka botuar disa libra me poezi. Libri i saj dygjuhësh polonisht –italisht , “Dëgjimi i kaltër”, është shkruar në mënyrë që njerëzit që flasin gjuhë të ndryshme të shprehin të njëjtat ndjenja. Poezitë e saj janë publikuar në antologji dhe revista të ndryshme.

Shkruan dhe boton në dy gjuhë, polonisht dhe italisht. I do shumë këto dy vende. Janë të dy vendlindjet e tij. Ka themeluar “Shoqatën Miqtë Itali-Poloni”. Zyra e saj qendrore gjendet në Taranto, qyteti ku jeton dhe punon. Joanna është mësuese me profesion, por aktualisht punon si përkthyese dhe aktiviste në komunitetin polak. Është anëtare e Shoqatës së Përkthyesve Letrarë të Varshavës. Joanna punon edhe për grupin letrar dhe kulturor italian “La Vallisa” si dhe bashkëpunon me revistën e këtij grupi. Ajo është promotore dhe organizatore e aktivitetetve të shumta kulturore dhe sociale.Në takim, mes të tjerash, u fol edhe për projektet letrare të pritshme.

Mbrëmja u mbyll mes një bisede të lirë për poezinë dhe tema të tjera, shoqëruar me një koktail elegant, ofruar nga mikpritësit.