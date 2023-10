MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK – LIVE NË SARANDA WEB

Mbledhja e Këshillit Bashkiak do të transmentohet LIVE në faqen e facebook SARANDA WEB

1. P/vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Shtator 2023”.

2. P/vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin Shtator 2023”.

3. P/vendim “Për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi subvencionimi i qirasë në tregun e lirë”.

4. P/vendim “Për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi subvensionimi i interesave të kredisë me kushte lehtësuese”.

5. P/vendim “ Për përjashtimin nga detyrimi mujor financiar të ushqimit në çerdhe dhe kopësht për fëmijët M B dhe Xh A”.

6. P/vendim “Për përcaktimin e disa kundravajtjeve administrative dhe sanksionin që vendoset për to në territorin e Bashkisë Sarandë”.

7. P/vendim “ Miratimin në parim të dhënies me qira, me konkurrim, të një sipërfaqeje prej 175 ha, pjesë e pasurisë me nr.8 dhe nr.15 zona kadastrale 2806 , për zhvillim aktiviteti prodhim energjie nga burime të rinovueshme, nëpërmjet paneleve fotovoltaike”.

8. P/vendim “ Për dhënien e titullit “qytetar nderi” i Sarandës Z.Kristian Kanakaris.

9. P/vendim “Për dhënien e titullit “qytetar nderi” i Sarandës Z.Anastas Nika (pas vdekjes)”.

10. P/vendim “Për miratimin e zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave të Bashkisë Sarandë”.

11. Analizë për transportin publik.

12. Raport mbi ecurinë e sezonit turistik 2023 dhe problematikat e vërejtura.

13. Raport mbi ecurinë e investimeve të parashikuara në buxhetin vjetor.