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MAREA Restaurant & Pizza në Sarandë kërkon staf. Ofrohet Akomodim

29/06/2613:28

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MAREA Restaurant & Pizza në qendër të Sarandës kërkon staf

 

• Kuzhinier
• Kamarier (Të komunikojë Anglisht)
• Ndihmës Kamarier
• Recepsionist/e hoteli (Të komunikojë Anglisht)

 

OFROHET AKOMODIM

 

Kontakt: +355 69 699 3892

 

 

MAREA Restaurant & Pizza në qendër të Sarandës

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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