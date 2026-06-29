MAREA Restaurant & Pizza në Sarandë kërkon staf. Ofrohet Akomodim
MAREA Restaurant & Pizza në qendër të Sarandës kërkon staf
• Kuzhinier
• Kamarier (Të komunikojë Anglisht)
• Ndihmës Kamarier
• Recepsionist/e hoteli (Të komunikojë Anglisht)
OFROHET AKOMODIM
Kontakt: +355 69 699 3892
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
29/06/2613:28
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
29/06/2613:28
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
29/06/2613:28
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
29/06/2613:28
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
29/06/2613:28