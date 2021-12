Manjola Nikollo për Report TV: Kemi filluar përgatitjet për Referendumin e 18 Dhjetorit

Manjola Nikollo, kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas për Sarandës, në një lidhje direkte me Report Tv ka deklaruar se Dega e PD Sarandë ka filluar përgatitjet për Referendumin e 18 Dhjetorit, referendum në të cilin do të votohet për shkarkimin përfundimtar të Lulzim Bashës, këtë herë me votën e anëtarësisë.

Duke folur për çështjen e ndërrimit të bravës në zyrën e Degës së PD Sarandë, Manjola Nikollo është shprehur se i emëruari i Bashës si kryetar Vesel Koçiu ka marrë autorësinë e ndërrimit të bravës dhe se Veseli i ka premtuar se do i japi një kopje të celësit, është shprehur Manjola Nikollo.

Më herët, Vesel Koçiu, në një kontakt me Report Tv e kishte mohuar se ishte ndërruar brava e derës, duke thënë se “Unë kam qenë nënkryetar i degës së PD dhe tani jam komanduar si kryetar. I kam pasur çelësat dhe s’kam arsye për të ndërruar bravat”, – u shpreh Koçiu për Report Tv.