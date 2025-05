Manjola Nikollo paralajmëron rikthimin në krye të PD Sarandë pas humbjes së thellë në zgjedhje

Manjola Nikollo ka lëshuar një sinjal të fortë për rikthimin e saj në drejtimin e Partisë Demokratike në Sarandë. Në një status të publikuar ditën e sotme, Nikollo ka kujtuar momentin e rizgjedhjes së saj si kryetare e degës lokale të PD një vit më parë, duke lënë të kuptohet se është e gatshme të marrë sërish drejtimin e partisë në një kohë kur kjo e fundit po përjeton një krizë të thellë pas humbjes në zgjedhjet e fundit.

Manjola Nikollo ishte zgjedhur për herë të parë kryetare e PD Sarandë pas rithemelimit të partisë dhe më pas u rizgjodh, duke triumfuar ndaj kundërshtarëve të brendshëm, në një proces që, sipas saj, kishte për qëllim ta largonte nga drejtimi i degës nën pretekstin e ristrukturimit.

Më vonë, ajo dha dorëheqjen nga posti i kryetares për të garuar në primaret për kandidate për deputete, një proces që është përfolur për parregullsi të shumta. Një nga rastet më të komentuara ishte ai i kutisë së votimit në Konispol, ku u numëruan mbi 20 vota më shumë sesa kishte votues.

Në statusin e saj të fundit, Nikollo shkruan:

“Një vit më parë, kur u rizgjodha për herë të dytë Kryetare e Partisë Demokratike Sarandë. Doja të shkëputja një pjesë nga statusi im:

‘…Ishte këmbëngulja juaj që më riktheu dëshirën dhe preokupimin për të garuar sërish për drejtimin e degës sonë. Një proces i nisur shtrembër, me ndërhyrje të padrejta e deri në kufijtë e absurdes, natyrisht që mund të më mbante larg. Por dhjetra e qindra mesazhe e takime me ju, më dhanë forcë për t’i shkuar deri në fund asaj që vërtetë mendoja se ishte jo thjesht fitorja ime, por triumf i së drejtës. Për mua fundi i këtij procesi nuk është fitore beteje e as e ndonjë ‘lufte’ imagjinare, nëse ndokush e ka quajtur të tillë prej fillimit…’

Falenderoj nga zemra, të gjithë ju që më keni mbështetur në rrugëtimin tim politik prej 15 vitesh, mirënjohje pa fund.”