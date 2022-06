Manastiri i Dyzet Shenjtorëve, Sarandë – Forty Saints Monastery

Manastiri i Dyzet Shenjtoreve është një objekt kulti unikal për stilin e ndërtimit. Bazilika dhe manastiri i ‘40 Shenjtorëve’ që ndodhet në majën e kodrës qëndron përballë Kalasë së Lëkurësit. Manastiri ndodhet vetëm 4 kilometra larg qendrës së Sarandës. Manastiri i Dyzet Shenjtorëve ka një legjendë që lidhet me 40 ushtarë të arrestuar kristianë, të cilët i përkisnin Legjionit 12-të Rrufeja. Atyre u kishin vënë alternativën: o të ndërronin fenë, o të pranonin vdekjen në kushtet e të ftohtit. Pranë vendit të martirizimit nuk mungonte dhe një banjë e ngrohtë në dispozicion të atij që do të ndërronte mendje. Por ata refuzuan dhe u dënuan me torture, duke i detyruar të qëndronin lakuriq në të ftohtin e dimrit dhe të qelive.

Manastiri i Dyzet Shenjtoreve: Gojëdhëna e mbetur në Sarandë thotë se 30 ishin të shenjtë dhe 10 demonë, të cilëve u përket nga një dhomë e nëndheshme. Në qelitë janë zbuluar piktura murale, mes të cilave ajo e një dishepulli që vlerësohet si një nga më të vjetrat e periudhës bizantine. Manastiri i Dyzet Shenjtorëve duhet të jetë ndërtuar si qendër e rëndësishme pelegrinazhi për të tërhequr besimtarët kristianë nga gjatësia e Adriatikut dhe thellësia e Ballkanit. Mendohet se kisha ka qenë funksionale deri në mesin e shek.19-të, falë kujdesjes së një komuniteti të vogël murgjish. Më past bazilika u braktis.

Manastiri i Dyzet Shenjtoreve: VIDEO