Magazinë me materiale ndërtimi në Qafë Gjashtë kërkon Shofer
Magazinë me materiale ndërtimi në Qafë Gjashtë kërkon të punësojë Shofer.
Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 069 37 80 174
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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