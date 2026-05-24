Lyerja me çimento të lëngshme nuk zgjidh problemin, thjesht e fsheh disa ditë – VIDEO

Lyerja me çimento të lëngshme nuk zgjidh problemin, thjesht e fsheh disa ditë
Vetëm një vit pas përfundimit të investimit në rrugët me mozaik në qendër të Sarandës, degradimi i tyre po bëhet çdo ditë më i dukshëm. Pllakat e dëmtuara, çarjet dhe fundosjet në segmente të ndryshme të rrugëve kanë ngritur shqetësime të forta tek qytetarët dhe bizneset e zonës, të cilët shprehen se investimi i realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit nuk po i reziston kohës.
Saranda Web e ka denoncuar me dhjetra herë këtë problematikë, duke publikuar vazhdimisht pamje nga gjendja alarmante e rrugëve në qendër të qytetit. Sipas qytetarëve, ndërhyrjet e deritanishme kanë qenë vetëm sipërfaqësore dhe pa efekt real.
“Lyerja me çimento të lëngshme nuk zgjidh problemin, thjesht e fsheh disa ditë”, shprehen banorët, ndërsa pas çdo ndërhyrjeje të përkohshme, çarjet dhe dëmtimet rikthehen sërish. Në shumë zona, mozaiku është dëmtuar plotësisht, ndërsa rruga po humbet jo vetëm estetikën, por edhe funksionalitetin e saj.
Pamjet tregojnë qartë se investimi po degradon me ritme të shpejta, ndërsa mungon një zgjidhje përfundimtare për problemin. Banorët kërkojnë transparencë mbi cilësinë e punimeve dhe një ndërhyrje serioze për rikonstruksionin e segmenteve të dëmtuara, përpara se situata të bëhet edhe më problematike në zemër të qytetit. Saranda Web
