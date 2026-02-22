logo
LIVE në Saranda Web / Butrinti – Eagle Football

22/02/2610:55

LIVE në Saranda Web – 22 Shkurt 2026, ora 13:00

KS Butrinti Sarandë – Eagle Football

 

Saranda Web do të transmetojë drejtpërdrejt këtë të diel, më 22 Shkurt 2026, në orën 13:00, përballjen mes Butrintit dhe Eagle Football, një sfidë me rëndësi të veçantë për ecurinë e kampionatit.

 

 

Butrinti ndodhet në vendin e dytë me 28 pikë, vetëm 2 pikë larg kreut, duke e bërë këtë përballje vendimtare për garën në krye të tabelës.

Ndërkohë, Eagle Football pozicionohet në vendin e 10-të me 12 pikë dhe kërkon rezultat pozitiv për t’u larguar nga zona e poshtme e renditjes.

KS Butrinti Sarandë do të kërkojë fitoren për të mbajtur ritmin me kryesuesit dhe për të shfrytëzuar maksimalisht faktorin fushë në stadiumin “Andon Lapa”.

Nga ana tjetër, Eagle Football do të tentojë të surprizojë në transfertë dhe të marrë pikë të rëndësishme për vazhdimësinë e sezonit.

Ndeshja do të transmetohet drejtpërdrejt:

 

Transmetimi do të nisë pak minuta para fillimit të takimit me formacionet zyrtare dhe analizën para ndeshjes.

 

