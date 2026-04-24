Lëvizte i armatosur në Sarandë, arrestohet në flagrancë 30-vjeçari – VIDEO

24/04/26 13:32

Lëvizte i armatosur në Sarandë, arrestohet në flagrancë 30-vjeçari nga Vlora

Një 30-vjeçar është vënë në pranga nga Policia e Sarandës, pasi u kap duke qarkulluar i armatosur në qytet, në kundërshtim me ligjin.

 

 

Sipas njoftimit zyrtar, në kuadër të kontrolleve intensive për goditjen e armëmbajtjes pa leje, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë siguruan informacion për një shtetas që lëvizte me armë zjarri në qytet.

Bazuar në këto të dhëna, në orët e para të mëngjesit, në lagjen nr. 4, policia ka lokalizuar dhe ndaluar automjetin me drejtues shtetasin D. Z., 30 vjeç, banues në Vlorë.

 

Gjatë kontrollit fizik dhe kontrollit në automjet, efektivët gjetën një armë zjarri pistoletë dhe një krehër me fishekë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.

Në përfundim të veprimeve procedurale, 30-vjeçari u arrestua në flagrancë për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

 

Materialet i janë referuar Prokurorisë së Sarandës për vijimin e hetimeve.

 

Postimet e fundit

Bashkia Sarandë harron krasitjen e pemëve, qyteti mbetet pa kujdes në atë pak gjelbërim që ka

Kërkohet punonjës/e për kujdes të vazhdueshëm për një burrë të moshuar

Jepen me qira garsoniere në Manastir, ideale për punonjës sezonalë

Dream Hotel Saranda kërkon të punësojë Recepsioniste

Daily Trip Albania kërkon Shofer autobusi dhe Guida turistike

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

