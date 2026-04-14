Leonidha Hristo dënohet nga GJKKO me 4 vjet burg, abuzoi me tenderat

Leonidha Hristo dënohet me 4 vite burg për shpërdorim detyre, pas abuzimeve me tendera në Bashkinë Finiq
Ish-kryetari i Bashkisë së Finiqit, Leonidha Hristo, është dënuar nga Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me 4 vite burg për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, në lidhje me abuzime në procedurat e tenderave publikë.
Sipas vendimit të gjykatës, dëmi ekonomik i shkaktuar nga këto shkelje arrin në rreth 77 milionë lekë. Megjithatë, për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar, Hristo është dënuar përfundimisht me 2 vjet e 8 muaj heqje lirie.
Hristo është hetuar në gjendje të lirë dhe, nëse vendimi konfirmohet edhe nga Apeli i GJKKO-së, ai do të duhet të vuajë dënimin me burg.
Nga ana tjetër, Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka shpallur moskompetencë për disa nga të akuzuarit e tjerë, konkretisht Florian Peri, Stavro Çavo, Lefteria Mekshi dhe Lefter Karajani, çështjet e të cilëve po hetohen tashmë nga Prokuroria e Sarandës.
Sipas hetimeve të SPAK, gjatë periudhës 2017–2019, Hristo në bashkëpunim me zyrtarë të tjerë të Bashkisë Finiq ka zhvilluar procedura prokurimi në mënyrë fiktive dhe në kundërshtim me ligjin për prokurimet publike. Organi hetues thekson se përgatitja dhe administrimi i dokumentacionit të tenderave, si dhe vlerësimi i ofertave, është kryer kryesisht nga Florian Peri dhe Stavro Çavo, dhe jo nga strukturat zyrtare të ngarkuara me këto procedura.
Në dokumentacionin zyrtar, sipas SPAK, ish-kryetari Hristo ka deleguar përgjegjësinë tek persona të tjerë, të cilët kanë firmosur dokumente të përgatitura paraprakisht nga zyrtarë të bashkisë, shpesh edhe pas përfundimit të procedurave.
Kujtojmë se Saranda Web ka denoncuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë viteve të fundit tenderat me “flamur të kuq” të zhvilluar në Bashkinë Finiq gjatë drejtimit të Leonidha Hristos.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
14/04/2614:52
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
14/04/2614:52
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
14/04/2614:52
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
14/04/2614:52
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
14/04/2614:52