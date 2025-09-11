logo
Lavazho në Qafë Gjashtë kërkon punonjës

11/09/2513:29

Punësim në Sarandë – Lavazho në Qafë Gjashtë kërkon punonjës.

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni 067 249 4444

📍 Vendndodhja: Qafë Gjashtë, Sarandë

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

