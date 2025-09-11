Lavazho në Qafë Gjashtë kërkon punonjës
Punësim në Sarandë – Lavazho në Qafë Gjashtë kërkon punonjës.
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni 067 249 4444
📍 Vendndodhja: Qafë Gjashtë, Sarandë
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
