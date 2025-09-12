KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist
📢 Mundësi Punësimi në KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. Pozicionet e lira:
• Agjent Shitjesh
• Ekonomist
Për më shumë informacion ose për aplikim kontaktoni në: 069 753 5287
