KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

12/09/25

📢 Mundësi Punësimi në KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. Pozicionet e lira:
• Agjent Shitjesh
• Ekonomist

Për më shumë informacion ose për aplikim kontaktoni në: 069 753 5287

KT-GREEKALBTASTE

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.

 

