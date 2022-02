Kryeministri Britanik mesazh popullit ukrainas: Ne dhe bota nuk do lejojmë që kjo liri të shuhet

Pak pas orës 4 të mëngjesit të sotëm, fola me Presidentin e Ukrainës Zelenskyy për të ofruar mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar, sepse frika jonë më e keqe tashmë është bërë realitet dhe të gjitha paralajmërimet tona rezultuan tragjikisht të sakta.

Presidenti i Rusisë Putin ka nisur luftën në kontinentin tonë evropian. Ai ka sulmuar një vend mik pa asnjë provokim dhe pa asnjë justifikim të besueshëm.

Raketa dhe bomba të panumërta kanë rënë mbi një popullsi krejtësisht të pafajshme.

Një pushtim që po zhvillohet nga toka, nga deti dhe nga ajri.

Ne kemi miq ukrainas në Britani– fqinjë, bashkëpunëtorë.

Ukraina është një vend që për dekada ka gëzuar lirinë, demokracinë dhe të drejtën për të zgjedhur fatin e saj.

Ne – dhe bota – nuk mund të lejojmë që kjo liri të shuhet. Ne nuk mund dhe nuk do të shikojmë tjetërkund.

Kjo është për shkak se ne kemi qenë kaq të alarmuar në muajt e fundit nga kërcënimet ruse, saqë Mrebtëria e Bashkuar u bë një nga vendet e para në Evropë që dërgoi armatim mbrojtës për të ndihmuar ukrainasit.

Aleatët e tjerë kanë bërë të njëjtën gjë dhe ne do të bëjmë atë që mundemi në ditët në vijim.

Sot, në bashkëpunim me aleatët tanë, ne do të biem dakord për një paketë masive sanksionesh ekonomike të hartuara në kohë për të penguar ekonominë ruse.

Dhe për këtë qëllim, ne gjithashtu duhet të heqim kolektivisht varësinë nga nafta dhe gazi rus që për një kohë të gjatë i ka dhënë kontroll Putin-it në politikën perëndimore.

Misioni ynë është i qartë.

Diplomatikisht, politikisht, ekonomikisht – dhe përfundimisht edhe ushtarakisht – kjo sipërmarrje e shëmtuar dhe barbare e Vladimir Putin-it duhet të përfundojë me dështim.

Dhe kështu i them popullit të Rusisë, presidenti i së cilës sapo ka autorizuar një valë dhune kundër një tjetër populli sllav.

Prindërit e ushtarëve rusë që do të humbasin jetën. Nuk mund ta besoj se kjo po bëhet në emrin tuaj.

Dhe unë u them ukrainasve në këtë moment agonie – ne jemi me ju, po lutemi për ju dhe familjet tuaja dhe jemi në anën tuaj.

Dhe nëse muajt në vazhdim janë të zymtë dhe flaka e lirisë digjet e ulët, unë e di se do të flakërojë përsëri në Ukrainë, sepse me gjithë bombat, tanket dhe raketat e tij nuk besoj se diktatori rus do të nënshtrojë ndonjëherë ndjenjën kombëtare të ukrainasve dhe besimin e tyre se Ukraina duhet të jetë i lirë.

Ne jemi të bashkuar në zemërimin tonë me miqtë dhe aleatët në mbarë botën.

Ne do të punojmë me ta – sado kohë që të kërkojë – për të siguruar se sovraniteti dhe pavarësia e Ukrainës të rivendoset, sepse ky akt agresioni është një sulm jo vetëm ndaj Ukrainës.

Është një sulm ndaj demokracisë dhe lirisë në Evropën Lindore dhe në mbarë botën.

Kjo krizë ka të bëjë me të drejtën e një populli të pavarur dhe të lire evropian,për të zgjedhur të ardhmen e tij.

Dhe kjo është një e drejtë që Mbretëria e Bashkuar do ta mbrojë gjithmonë.

🇬🇧 | Shortly after 4 o’ clock this morning I spoke to President Zelenskyy of Ukraine to offer the continued support of the UK, because our worst fears have now come true and all our warnings have proved tragically accurate.

President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He has attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse.

Innumerable missiles and bombs have been raining down on an entirely innocent population.

A vast invasion is underway by land by sea and by air.

And this is not in the infamous phrase some faraway country of which we know little.

We have Ukrainian friends in this country – neighbours, co-workers.

Ukraine is a country that for decades has enjoyed freedom and democracy and the right to choose its own destiny.

We – and the world – cannot allow that freedom just to be snuffed out. We cannot and will not just look away.

It is because we have been so alarmed in recent months at the Russian intimidation that the UK became one of the first countries in Europe to send defensive weaponry to help the Ukrainians.

Other allies have now done the same and we will do what more we can in the days ahead.

Today in concert with our allies we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy.

And to that end we must also collectively cease the dependence on Russian oil and gas that for too long has given Putin his grip on western politics.

Our mission is clear.

Diplomatically, politically, economically – and eventually, militarily – this hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure.

And so I say to the people of Russia, whose president has just authorised a tidal wave of violence against a fellow Slavic people.

The parents of Russian soldiers who will lose their lives.

I cannot believe this is being done in your name or that you really want the pariah status it will bring to the Putin regime.

And I say to the Ukrainians in this moment of agony – we are with you we are praying for you and your families, and we are on your side.

And if the months ahead are grim, and the flame of freedom burns low, I know that it will blaze bright again in Ukraine because for all his bombs and tanks and missiles I don’t believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief that their country should be free.

And I say to the British people and all who have heard the threats from Putin against those who stand with Ukraine, we will of course do everything to keep our country safe.

We are joined in our outrage by friends and allies around the world.

We will work with them – for however long it takes – to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored, because this act of wanton and reckless aggression is an attack not just on Ukraine.

It is an attack on democracy and freedom in eastern Europe and around the world.

This crisis is about the right of a free, sovereign independent European people to choose their own future.

And that is a right that the UK will always defend.