Kozeta Garrett – Vajza nga Saranda që drejton sigurinë kibernetike globale të Microsoft

Kjo që do të lexoni nuk është thjesht një histori suksesi, por një rrugëtim frymëzues i një vajze shqiptare, që nga brigjet e mrekullueshme të Sarandës ka mbërritur në majat e teknologjisë globale. Ajo quhet Kozeta Garrett, dhe sot mban një nga pozicionet më të rëndësishme në një prej kompanive më të mëdha në botë – Microsoft. Ajo është drejtoreshë globale e sigurisë kibernetike, një fushë kyçe në mbrojtjen e të dhënave dhe sistemeve të miliarda përdoruesve në mbarë globin.

Kozeta Garrett, nga Saranda në Botë

Në vitin 1996, Kozeta Garrett largohet nga Saranda dhe Shqipëria për të nisur një rrugë të gjatë dhe të pasur me dije e sfida. Destinacioni i parë ishte Italia, ku ajo vendosi të studiojë matematikë – një fushë që do të hidhte themelet e një karriere të jashtëzakonshme. Por udhëtimi i saj nuk do të ndalej aty. Me etjen për dije dhe ambicien për të ecur përpara, ajo do të kalonte më pas në Hollandë, Gjermani, Kuvajt dhe përfundimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku edhe do të niste kapitullin më të rëndësishëm të jetës së saj profesionale.

Teknologjia – e ardhmja që e priti

Pavarësisht se fillimet e saj ishin në matematikë, jeta profesionale e Kozetës do të merrte drejtimin drejt teknologjisë – fushë të cilën ajo e përqafoi me të njëjtin pasion dhe përkushtim. Teknologjia u bë jo vetëm profesioni i saj, por edhe misioni që do ta çonte në majat e suksesit. “Fillimi është gjithmonë i vështirë,” – shprehet Kozeta Garrett. “Por me shumë punë dhe vendosmëri, mund të arrish gjithçka.”

Sot, Kozeta drejton një nga departamentet më të ndjeshme dhe strategjike të Microsoft – sigurinë kibernetike, ku çdo ditë përballet me sfidat më të mëdha që lidhen me mbrojtjen e të dhënave, privatësisë dhe integritetit teknologjik në një botë gjithnjë e më të ndërvarur nga teknologjia.

Ajo beson fort se suksesi është një proces që nuk ndalet kurrë. Edhe pse tashmë në një pozicion të lartë, Kozeta vijon të mësojë dhe të investojë në njohuritë e saj. “Jam gjithmonë duke mësuar gjëra të reja, duke u përpjekur të kuptoj risitë që sjell teknologjia dhe mënyrën se si mund të mbrohemi prej saj,” – thekson ajo në një intervistë për Top Channel.

Shqipëria dhe Saranda krenare për Kozetën

Të punosh për Microsoft-in është një arritje e madhe, por të jesh një shqiptare që mban një nga postet më të rëndësishme në këtë kompani, është një krenari që i përket të gjithë shqiptarëve. Ashtu si Mira Murati, drejtuesja e OpenAI – kompania që qëndron pas inteligjencës artificiale më të avancuar sot – edhe Kozeta Garret është një tjetër emër që nderon emrin shqiptar në arenën ndërkombëtare të teknologjisë. Dy gra, dy rrugë suksesi, një komb – Shqipëria.

E pyetur nëse është takuar ndonjëherë me Mira Muratin, Kozeta përgjigjet me buzëqeshje: “Akoma jo, por do të ishte një kënaqësi të takohem me të.”

“Shqiptarët janë ndër më të zgjuarit në botë”

Në fund të intervistës, mes emocioneve dhe krenarisë, Kozeta ndan edhe një mesazh për të gjithë shqiptarët: “Unë besoj fort që shqiptarët janë ndër njerëzit më të zgjuar në botë. Po e tregojnë çdo ditë në skenën ndërkombëtare.”

Historia e saj është dëshmi e gjallë se me arsimim cilësor, vendosmëri dhe guxim për të ndjekur ëndrrat, asgjë nuk është e pamundur. Kozeta Garrett është më shumë se një emër suksesi – ajo është një frymëzim për çdo të ri shqiptar që synon të prekë yjet. Kozeta Garrett – Vajza nga Saranda që drejton sigurinë kibernetike globale të Microsoft

