Komuniteti Mysliman deklaratë kundër Projektligjit për gjininë ‘Gjithëpërfshirëse’
Komuniteti Mysliman deklaratë kundër Projektligjit për gjininë ‘Gjithëpërfshirëse’
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë (KMSH) ka reaguar ashpër ndaj projektligjit për gjininë gjithëpërfshirëse, duke e cilësuar atë si një hap që nuk merr parasysh traditën, natyrën biologjike dhe moralin shoqëror. Sipas tyre, ndryshime të tilla nuk ofrojnë zgjidhje, por përkundrazi krijojnë më shumë probleme në shoqëri.
Reagimi i KMSH
Në një deklaratë publike, KMSH thekson se ky projektligj nuk është konsultuar me institucionin fetar dhe se informacioni i parë mbi të është marrë vetëm përmes një emaili dhe disa raportimeve në mediat online.
“Ky projektligj nuk është konsultuar me ne dhe ne nuk kemi asnjë informacion mbi mënyrën dhe bazat e ndërtimit të tij,” thuhet në reagim.
Sipas KMSH-së, përfshirja e termit “gjithëpërfshirës” në përkufizimin e gjinisë përbën largim nga kuptimi fetar islam dhe nga kuptimi natyror e i qartë i gjinisë, si mashkull dhe femër. Ata theksojnë se përdorimi i një nocioni të paqartë, pa kufij të qartë, hap rrugë për interpretime të shumta dhe sjell konfuzion në zbatimin praktik të ligjit dhe në strukturën shoqërore.
Argumenti fetar
Duke iu referuar Kuranit dhe traditës profetike, KMSH sqaron se gjinia është përcaktuar qartë nga Zoti në dy kategori: mashkull dhe femër. Për këtë qëllim, institucioni ka renditur disa ajete nga Kurani, të cilat theksojnë krijimin e njeriut në çifte, mashkull dhe femër.
“Nisur nga këto ajete, përpjekje për të shtuar apo shpikur identitete të tjera gjinore përbën një devijim nga e vërteta e krijimit,” – nënvizon KMSH.
Rreziku për institucionin e familjes
Në deklaratë theksohet se familja është ndërtuar mbi bashkimin natyror të burrit dhe gruas, duke u konsideruar themel i krijimit, vazhdimësisë së jetës dhe edukimit të brezave.
Sipas tyre, çdo koncept që relativizon apo mohon këtë realitet, bie ndesh me parimet themelore të familjes dhe mund të çojë në dobësimin e saj. Ata paralajmërojnë se përfshirja e nocioneve të paqarta mbi gjininë, dhe dhënia e tyre e statusit juridik, rrezikon të shkaktojë keqinterpretime në arsim, punësim dhe në jetën shoqërore.
“Një shoqëri ku dobësohet familja, është një shoqëri që humb kohezionin dhe stabilitetin. Ndryshime të tilla mund të cenojnë seriozisht të ardhmen e saj,” – thuhet në reagim.
Kërkesa për përfshirjen e institucioneve fetare
KMSH thekson gjithashtu se institucionet fetare duhet të kenë një rol më aktiv në diskutimet dhe konsultimet mbi çështje të tilla sociale, pasi përfaqësojnë besimin, traditën, moralin dhe vlerat shpirtërore të shoqërisë.
“Ligje që nuk marrin parasysh dimensionin shpirtëror dhe kulturor, shpesh sjellin ndasi dhe pakënaqësi,” – përfundon reagimi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit