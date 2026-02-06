logo
0
Rezervime Suvenire

Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut

06/02/2617:38

Shperndaje:

Kompania Kraco, lider në industrinë ushqimore në Shqipëri, kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut.

 

Detyrat kryesore:

Promovim dhe shitje e produkteve tek klientë ekzistues dhe të rinj
Ndërtim dhe mirëmbajtje e marrëdhënieve me klientët
Marrje dhe ndjekje porosish
Arritje e objektivave të shitjes

 

Kërkesat:

 

Diplomë universitare
Eksperiencë 1–3 vite në shitje
Patentë drejtimi
Aftësi të mira komunikimi dhe organizimi

 

Ofrohet:

 

Pagë konkurruese + bonuse performance
Makinë pune dhe kompensim karburanti
Sigurime shëndetësore dhe jete
Trajnime dhe pushime të paguara

 

📧 Aplikimi: [email protected]

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut

Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut
Ardit Bido takim me banorët në Senicë: Do të restaurohet kisha e dëmtuar

Ardit Bido takim me banorët në Senicë: Do të restaurohet kisha e dëmtuar
Matilda Qurku shpall kandidaturën për drejtimin e Degës së Partisë Demokratike Sarandë

Matilda Qurku shpall kandidaturën për drejtimin e Degës së Partisë Demokratike Sarandë
ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026

ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026
Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar

Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar
Lamtumirë Pëllumb Halimi &#8211; Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.