Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut
Kompania Kraco, lider në industrinë ushqimore në Shqipëri, kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut.
Detyrat kryesore:
Promovim dhe shitje e produkteve tek klientë ekzistues dhe të rinj
Ndërtim dhe mirëmbajtje e marrëdhënieve me klientët
Marrje dhe ndjekje porosish
Arritje e objektivave të shitjes
Kërkesat:
Diplomë universitare
Eksperiencë 1–3 vite në shitje
Patentë drejtimi
Aftësi të mira komunikimi dhe organizimi
Ofrohet:
Pagë konkurruese + bonuse performance
Makinë pune dhe kompensim karburanti
Sigurime shëndetësore dhe jete
Trajnime dhe pushime të paguara
📧 Aplikimi: [email protected]
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
