Kompania KADIU kërkon Përfaqësues Shitjesh dhe Motorist në Sarandë
Ofertë Pune
Kompania KADIU po zgjeron ekipin e saj dhe ofron mundësi punësimi për:
– Përfaqësues Shitjesh në Sarandë.
– Motorist
Çfarë ofrohet?
✅ Pagë konkurruese, bazuar në eksperiencë
✅ Mundësi për zhvillim profesional dhe rritje në karrierë
✅ Një ambient dinamik dhe mundësi për të punuar me një ekip profesionistësh
📩 Dërgoni CV-në tuaj në: [email protected]
📞 Kontakt: 068 907 3578
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
14/01/2614:31
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
14/01/2614:31
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
14/01/2614:31
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
14/01/2614:31
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
14/01/2614:31