Këshilltari Ilirjan Gërdhuqi denoncon skandalin: Bashkia s’ka dhënë asnjë parkim, mbahen abuzivisht

Gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak të Sarandës, këshilltari Ilirjan Gërdhuqi ka ngritur një shqetësim të rëndësishëm lidhur me parkimet në qytet. Sipas tij, pavarësisht se Bashkia Sarandë nuk ka dhënë asnjë vendparkim me pagesë për këtë vit, disa zona mbahen abuzivisht të rezervuara me tabela dhe vija të verdha, duke krijuar një situatë të padrejtë dhe të paligjshme për qytetarët.

Gërdhuqi ka theksuar se kjo praktikë e paligjshme është një burim i madh shqetësimi për banorët e Sarandës, të cilët shpesh gjejnë veten përballë tabelave të paligjshme që kufizojnë parkimin në zonat publike. Ai ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të Bashkisë për të hequr këto tabela dhe për të rikthyer normalitetin në qytet.

Në mbledhje, përfaqësuesi i Bashkisë ka pranuar faktin se asnjë vendparkim me pagesë nuk është dhënë për këtë vit, duke konfirmuar kështu denoncimin e Gërdhuqit. Ai ka premtuar se Bashkia do të marrë masat e nevojshme për të adresuar këtë çështje dhe për të eliminuar çdo lloj abuzimi që mund të krijojë tensione mes qytetarëve.

Ilirjan Gërdhuqi ka bërë thirrje për një veprim të shpejtë dhe të vendosur nga ana e Bashkisë, duke paralajmëruar se situata aktuale mund të shkaktojë konflikte mes banorëve të Sarandës. Ai ka nënvizuar rëndësinë e respektimit të ligjit dhe të drejtës së çdo qytetari për të përdorur hapësirat publike në mënyrë të barabartë dhe pa pengesa të paligjshme.

Këshilli Bashkiak i Sarandës pritet të ndjekë me vëmendje këtë çështje dhe të marrë masat e nevojshme për të siguruar një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme për parkimet në qytet.