Ekipi i Butrintit të Sarandës ka fituar takimin në Ersekë.

Takimi Gramozi – Butrinti është mbyllur 0-2 me gola të Gurma dhe Lloi.

Me këtë fitore, duke përfituar edhe nga barazimi në takimin Maliqi – Labëria, ekipi i Butrintit ngjitet në krye të tabelës me 22 pikë, por me 1 ndeshje më shumë se Maliqi dhe Labëria.

Ndërkohë ekipi i Delvinës ka humbur 1-0 në takimin e luajtur në Këlcyrë.