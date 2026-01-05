logo
0
Rezervime Suvenire

Joan Textil në Sarandë kërkon rrobaqepëse për qepjen e perdeve, e specializuar në tegel drejt

05/01/2615:54

Shperndaje:

Joan Textil në Sarandë kërkon të punësojë rrobaqepëse me eksperiencë në qepjen e perdeve, e specializuar në tegel drejt.

 

Kërkesat:

 

Eksperiencë e mëparshme në qepje perdesh

Korrektësi në punë

Përgjegjshmëri dhe seriozitet profesional

 

Ofrohet:

 – Bashkëpunim afatgjatë

 – Kushte të mira pune

 – Ambient i qetë dhe profesional

 

📩 Për më shumë info kontaktoni 069 44 10 318 ose në email [email protected]

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Joan Textil në Sarandë kërkon rrobaqepëse për qepjen e perdeve, e specializuar në tegel drejt

Joan Textil në Sarandë kërkon rrobaqepëse për qepjen e perdeve, e specializuar në tegel drejt
Adriatik Lapaj nga spitali sërish drejt sheshit: Protesta nuk do të ndalet

Adriatik Lapaj nga spitali sërish drejt sheshit: Protesta nuk do të ndalet
Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq

Lundrimi i trageteve Sarandë – Korfuz i bllokuar për shkak të motit të keq
Seit Bala, mësuesi i shumë brezave në Delvinë, ndahet nga jeta

Seit Bala, mësuesi i shumë brezave në Delvinë, ndahet nga jeta
Adem Daci përjetësohet në Sarandë: Qendra Kulturore e Fëmijëve do mbajë emrin e kitaristit legjendar

Adem Daci përjetësohet në Sarandë: Qendra Kulturore e Fëmijëve do mbajë emrin e kitaristit legjendar
Moti në zonën e Sarandës: Javë me reshje të shumta dhe rënie temperaturash

Moti në zonën e Sarandës: Javë me reshje të shumta dhe rënie temperaturash

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.