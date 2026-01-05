Joan Textil në Sarandë kërkon rrobaqepëse për qepjen e perdeve, e specializuar në tegel drejt
Joan Textil në Sarandë kërkon të punësojë rrobaqepëse me eksperiencë në qepjen e perdeve, e specializuar në tegel drejt.
Kërkesat:
Eksperiencë e mëparshme në qepje perdesh
Korrektësi në punë
Përgjegjshmëri dhe seriozitet profesional
Ofrohet:
– Bashkëpunim afatgjatë
– Kushte të mira pune
– Ambient i qetë dhe profesional
📩 Për më shumë info kontaktoni 069 44 10 318 ose në email [email protected]
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
