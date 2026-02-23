Jepet me qira vjetore Bar – Restorant “Blue Sky” në Sarandë
Jepet me qira vjetore Bar – Restorant “Blue Sky” në një nga zonat më të frekuentuara në Sarandë, funksional gjatë gjithë vitit.
🔹 Ambient i kompletuar
🔹 Restorant rreth 400 m²
🔹 Bar rreth 200 m²
🔹 Kuzhinë, sallë e brendshme dhe verandë
🔹 Nuk ka nevojë për investim – gati për punë
Biznesi është i përshtatshëm për operim të menjëhershëm dhe ndodhet në një strukturë hotelerie të konsoliduar.
Kontakt: +355 69 306 9426
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është qiradhënësi.
