Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës
Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës.
🏢 Vendndodhja: Rruga e Katërt, pranë agjencisë së vjetër
📐 Sipërfaqe: 240 m²
✅ E përshtatshme për supermarket, biznese prodhuese dhe tregtare
Kontakt: 068 27 25 892
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
