logo
0
Rezervime Suvenire

Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës

26/09/2512:13

Shperndaje:

Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës. 

🏢 Vendndodhja: Rruga e Katërt, pranë agjencisë së vjetër 

📐 Sipërfaqe: 240 m² 

✅ E përshtatshme për supermarket, biznese prodhuese dhe tregtare 

 

Kontakt: 068 27 25 892

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës

Jepet me qira ose shitet magazinë në qendër të Sarandës
Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsionist/e për punësim vjetor

Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsionist/e për punësim vjetor
Dyqani NEPTUN Sarandë kërkon Shitës/e dhe punonjës magazine

Dyqani NEPTUN Sarandë kërkon Shitës/e dhe punonjës magazine
Starton sezoni i ri, Butrinti udhëton drejt Ballshit, Delvina pret Devollin

Starton sezoni i ri, Butrinti udhëton drejt Ballshit, Delvina pret Devollin
Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket

Arrestohet një shtetase turke në Sarandë për vjedhje në supermarket
Vajza 15-vjeçare në Sarandë hidhet nga kati i katërt pas bullizimit nga shoqet

Vajza 15-vjeçare në Sarandë hidhet nga kati i katërt pas bullizimit nga shoqet

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.