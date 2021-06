Jemin Gjana shpall rezultatin: Lulzim Basha fiton mandatin e tretë

Lulzim Basha shpallet zyrtarisht fituesi i zgjedhjeve të 13 qershorit në PD duke marrë një mandat të tretë për drejtimin e partisë për 4 vitet e ardhshme.

Kreu i Komisionit Zgjedhor në PD Jemin Gjana një ditë pas zgjedhjeve për kreun e partisë, këtë të hënë kanë zyrtarizuar fitoren e Lulzim Bashës për herë të tretë, ndërsa deklaroi se ka marrë 32,882 vota ose mbi 80% të votave.

Në një deklaratë për media Gjana ka bërë me dije se pas Bashës më i votuari është Agron Shehaj me 6038 vota, e treta vjen Edit Harxhi me 983 vota, ndërsa i fundit në renditje nga numri i votave të siguruara është Fatbardh Kadilli i votuar nga 781 anëtarë.

Nga 75 mijëanëtarë të PD, në zgjedhje kanë votuar 41097 anëtarë, nga këto 413 vota kanë dalë të pavflefshme, kurse të vlefshme 40 mijë vota.