Ilir Proda merr detyrën dhe betohet: Dua sa më shpejt formatimin e Policisë së Shtetit

Sot, oficeri me përvojë Ilir Proda bëri betimin zyrtar si Drejtori i ri i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, duke marrë rolin më të lartë në organizatën e rendit publik. Ky moment përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm në drejtimin e policisë, një institucion kyç për garantimin e sigurisë dhe rendit në vend. Ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha, mori pjesë në ceremoninë e betimit dhe shprehu bindjen se nën drejtimin e Prodës, Policia e Shtetit do të përballet me sfida të reja dhe do të ecë drejt një faze të re rritjeje dhe profesionalizmi. Ai theksoi se Proda, përmes përvojës së tij të gjatë, do të sjellë një frymë të re në mendësinë institucionale të policisë, duke i dhënë përparësi reformave dhe përmirësimeve të nevojshme.

Gjatë fjalimit të tij, Ministri Hoxha nënvizoi rëndësinë e kësaj periudhe tranzicioni për Policinë e Shtetit, duke shtuar se një nga objektivat kryesore është “formatimi” i strukturave të saj. Ky proces do të përfshijë jo vetëm një organizim më të mirë të policisë, por edhe rritjen e kapaciteteve profesionale dhe teknike të saj. Ministri bëri të ditur se ceremonia zyrtare për emërimin e Drejtorit të ri do të zhvillohet në një moment të dytë, pasi të ketë përfunduar procesi i konkurrimit për drejtuesit e rinj të policisë. Kjo procedurë është në zbatim të ligjit të ri të Policisë së Shtetit, i cili synon të rrisë transparencën dhe profesionalizmin në radhët e saj.

Në betimin e tij, Ilir Proda u shpreh i vendosur për të mbrojtur rendin dhe sigurinë publike, duke garantuar zbatimin e rreptë të ligjit dhe duke theksuar përgjegjësinë që merr mbi supe në këtë detyrë të re. Ai theksoi se përkushtimi i tij do të jetë i plotë ndaj detyrave që e presin dhe do të bashkëpunojë ngushtësisht me të gjitha strukturat dhe qytetarët për të ndërtuar një klimë më të sigurt në vend.

“Dua t’ju siguroj se do të bëj çdo përpjekje për të garantuar rendin publik dhe për të mbrojtur qytetarët e këtij vendi. Me këtë betim, marr përgjegjësinë për të mbajtur me nder flamurin e Policisë së Shtetit dhe për të zbatuar rigorozisht ligjin,” tha Proda në fjalën e tij të parë pas betimit. Ai gjithashtu theksoi se do të ketë një qasje të ashpër ndaj çështjeve të korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke premtuar se Policia e Shtetit do të jetë një model i integritetit dhe transparencës në shërbim të qytetarëve.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb