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Il Vesuvio Pizza & Pasta në Sarandë kërkon Kamarier dhe Ndihmës Kamarier

20/06/2613:30

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Il Vesuvio Pizza & Pasta në Sarandë kërkon të punësojë:

 

– Kamarier

– Ndihmës Kamarier

Për info dhe aplikime kontaktoni 068 511 8111

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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