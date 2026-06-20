Il Vesuvio Pizza & Pasta në Sarandë kërkon Kamarier dhe Ndihmës Kamarier
Il Vesuvio Pizza & Pasta në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kamarier
– Ndihmës Kamarier
Për info dhe aplikime kontaktoni 068 511 8111
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