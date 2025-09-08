Hotel Edola në Sarandë kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare)
📢 Njoftim Pune – Hotel Edola, Sarandë
Hotel Edola në Lagjja nr.1 Sarandë, kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare)
Për aplikime dhe më shumë informacion kontaktoni 069 258 6807
