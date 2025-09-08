logo
Hotel Edola në Sarandë kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare)

08/09/25

📢 Njoftim Pune – Hotel Edola, Sarandë

 

Hotel Edola në Lagjja nr.1 Sarandë, kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare)

 

Për aplikime dhe më shumë informacion kontaktoni 069 258 6807

 

Hotel Edola në Sarandë kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare)

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

