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Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon të punësojë staf

07/07/2620:00

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Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon të punësojë:

 

Picier

Recepsionist/e 

Kuzhinier/e

Ndihmës Kuzhinier/e

Punonjës/e sanitare

 

Kontakt: 069 657 0925 & 069 911 6616

 

Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon të punësojë staf

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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