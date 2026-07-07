Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon të punësojë staf
Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon të punësojë:
Picier
Recepsionist/e
Kuzhinier/e
Ndihmës Kuzhinier/e
Punonjës/e sanitare
Kontakt: 069 657 0925 & 069 911 6616
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