Hotel “ANDON LAPA I” kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë

01/09/2512:07

Hotel “ANDON LAPA I” në Sarandë kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë

 

– Të komunikojë Anglisht

 

Për pagën dhe info të tjera, të interesuarit/at të kontaktojnë në 069 247 0337

 

 

🟦 Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Hotel "ANDON LAPA I" kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë
Hotel Epirus kërkon Banakier dhe Kamarier për periudhën Shtator – Tetor
E moshuara goditet nga një motor në "Rrugën e Pestë", transportohet në spital
Banorët denoncojnë: Rruga në Rusan u shkatërrua nga firma e papërgjegjshme
Thriller me fund të lumtur në Lukovë: 2 pushues të huaj shpëtohen pas stuhisë së fortë
Kujtesë për një qytet që po harrohet – Nga Vangjel Agora

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Suvenire nga Saranda

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

