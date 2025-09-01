Hotel “ANDON LAPA I” kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë
Hotel “ANDON LAPA I” në Sarandë kërkon të punësojë Recepsionist Turni i tretë
– Të komunikojë Anglisht
Për pagën dhe info të tjera, të interesuarit/at të kontaktojnë në 069 247 0337
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit