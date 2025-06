Heroi shqiptar i nxorri nga lumi, por 2 fëmijët nuk mbijetuan. Prindërit dhurojnë organet

Tragjedi me dy fëmijë në Greqi – Shpëtuan nga një shqiptar, por nuk arritën të mbijetojnë. Prindërit dhurojnë organet për të shpëtuar jetë të tjera

Një lajm i trishtë ka tronditur komunitetin në Greqi dhe më gjerë: dy të miturit, Spridhon Kristofor 12 vjeç dhe Kleoni Fezollari 14 vjeç, nuk ia dolën të mbijetojnë pas ngjarjes së rëndë që ndodhi një ditë më parë në zonën e Artës. Edhe pse u shpëtuan nga mbytja në ujërat e lumit nga një shqiptar trim – Letian Goga – dhe u dërguan me urgjencë në spital, mjekët konfirmuan se qëndrimi i gjatë nën ujë kishte shkaktuar dëmtime të pakthyeshme në tru. Dy të miturit ndërruan jetë klinikisht.

Në një akt që ngre peshë çdo zemër, prindërit e fëmijëve, njëri shqiptar dhe tjetri grek, morën një vendim madhështor në mes të dhimbjes së pafund: të dhurojnë organet e fëmijëve të tyre, në mënyrë që jeta të vijojë për fëmijë të tjerë që presin me shpresë një mundësi të dytë.

Ngjarja u bë e njohur publikisht edhe përmes mediave shqiptare, ku Saranda Web raportoi ditën e djeshme për veprimin heroik të shqiptarit Letian Goga, i cili pa menduar dy herë u hodh në ujë për të shpëtuar dy fëmijët e rrezikuar nga mbytja. Ai u konsiderua “hero” nga komuniteti dhe mediat vendase, duke treguar anën më të ndritur të emigrantëve shqiptarë në Greqi – ata që nuk kursejnë as jetën për të ndihmuar të tjerët.

Letra prekëse e miqve të dy djemve e bën edhe më të thellë plagën që ka lënë kjo ngjarje:

“Do t’ju kujtojmë përgjithmonë… ikët si heronj, shoqëria juaj.”

Kjo histori, e ngarkuar me trishtim, por edhe me forcë njerëzore, na kujton se në dhimbjen më të thellë mund të lulëzojë humanizmi më i madh. Kujtimi i Spridhonit dhe Kleonit do të mbetet gjallë – jo vetëm te familjarët dhe miqtë, por edhe te ata fëmijë që do të jetojnë falë dhuratës më të shtrenjtë që u bë nga zemra e dy prindërve në ditën më të errët të jetës së tyre.

