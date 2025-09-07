Helia Hotel kërkon të punësojë Receptionist me eksperiencë
📢 Njoftim Pune: Helia Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:
– Receptionist me eksperiencë pune dhe njohje të mirë të Anglishtes.
Paga 1,000 euro/muaj. 8 orë punë.
Për kushte e punës dhe aplikime kontaktoni 0699660080
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
07/09/2513:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
07/09/2513:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
07/09/2513:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
07/09/2513:42
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
07/09/2513:42