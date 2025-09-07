logo
Helia Hotel kërkon të punësojë Receptionist me eksperiencë

07/09/25

📢 Njoftim Pune: Helia Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:

 

– Receptionist me eksperiencë pune dhe njohje të mirë të Anglishtes. 

 

Paga 1,000 euro/muaj. 8 orë punë. 

 

 

Për kushte e punës dhe aplikime kontaktoni 0699660080

 

Helia Hotel kërkon të punësojë Receptionist/e për turnin 1, 2 dhe 3

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

