Havana Hotel në Sarandë kërkon Kuzhiniere për mëngjeset dhe Banakiere / Kamariere

19/02/26

Havana Hotel në Sarandë kërkonpunësojë:

 

• Kuzhiniere për mëngjeset
(Kërkohet të dijë të përgatisë gatime tradicionale dhe të ketë eksperiencë pune)

 

• Banakier/e / Kamarier/e

 

📍 Adresa: Rruga Butrinti, Sarandë
Kontakt: 069 52 02 068 ose mund të paraqiteni direkt pranë Havana Hotel

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Havana Hotel në Sarandë kërkon Kuzhiniere për mëngjeset dhe Banakiere / Kamariere

