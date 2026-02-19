Havana Hotel në Sarandë kërkon Kuzhiniere për mëngjeset dhe Banakiere / Kamariere
Havana Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:
• Kuzhiniere për mëngjeset
(Kërkohet të dijë të përgatisë gatime tradicionale dhe të ketë eksperiencë pune)
• Banakier/e / Kamarier/e
📍 Adresa: Rruga Butrinti, Sarandë
Kontakt: 069 52 02 068 ose mund të paraqiteni direkt pranë Havana Hotel
