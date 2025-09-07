Hashtag2 kërkon Banakier/e dhe Kamarier/e. Punësim vjetor
Hashtag2 kërkon të punësojë Banakier/e dhe Kamarier/e.
Punësim vjetor
Për kushtet e punës dhe aplikime, kontaktoni në 0698978881 ose mund të paraqiteni në ambientet e Hashtag2.
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
07/09/2510:25
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
07/09/2510:25
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
07/09/2510:25
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
07/09/2510:25
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
07/09/2510:25