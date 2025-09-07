logo
Hashtag2 kërkon Banakier/e dhe Kamarier/e. Punësim vjetor

07/09/25

Hashtag2 kërkon të punësojë Banakier/e dhe Kamarier/e.

 

Punësim vjetor

 

Për kushtet e punës dhe aplikime, kontaktoni në 0698978881 ose mund të paraqiteni në ambientet e Hashtag2.

 

Hashtag2 kërkon Ndihmës Kuzhinier (sezonal ose vjetor) dhe Ndihmës për mëngjeset

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

