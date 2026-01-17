logo
Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e dhe Kuzhinier

17/01/26

Grand Hotel Sarandë në kuadër të zgjerimit të stafit për sezonin turistik kërkon të punësojë:

 

 – Recepsionist/e (Turni II & III)

 – Kamarier/e

 – Kuzhinier

 

Të interesuarit duhet të jenë korrektë, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për të punuar në një ambient profesional dhe elegant buzë detit.

Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 69 780 5221

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

