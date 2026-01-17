Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e dhe Kuzhinier
Grand Hotel Sarandë në kuadër të zgjerimit të stafit për sezonin turistik kërkon të punësojë:
– Recepsionist/e (Turni II & III)
– Kamarier/e
– Kuzhinier
Të interesuarit duhet të jenë korrektë, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për të punuar në një ambient profesional dhe elegant buzë detit.
Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 69 780 5221
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
