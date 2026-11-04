Protestuesit kërkojnë largimin e Ramës, Policia u kërkon 5 mijë lekë për bllokimin e rrugës

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Protestat kundër kryeministrit Edi Rama në Tiranë janë shoqëruar me gjoba prej 5 mijë lekësh për pjesëmarrës që kanë bllokuar qarkullimin. Sipas të dhënave të raportuara, që prej hyrjes në fuqi të aktit normativ për tubimet, numri i personave të gjobitur ka arritur në 48.

Policia njoftoi se masat e fundit administrative lidhen me tubimet e zhvilluara në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” dhe në rrugën e Durrësit. Sipas saj, protestuesit kanë bllokuar rrugën, duke penguar kalimin e mjeteve të transportit.

Në sqarimin për vendosjen e gjobave, Policia argumenton se punonjësit e saj u kanë bërë thirrje të përsëritura pjesëmarrësve, përmes megafonit, që të lironin rrugën. Sipas njoftimit, personat e ndëshkuar nuk u janë bindur këtyre thirrjeve.

Për secilin prej tyre është vendosur një gjobë në vlerën 5 mijë lekë të reja. Policia bëri të ditur gjithashtu se materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Masat vijnë pas miratimit të aktit normativ të 28 tetorit për tubimet. Sipas informacionit të raportuar për përmbajtjen e tij, parashikohen nëntë kategori gjobash, me vlera nga 5 mijë deri në 500 mijë lekë, në varësi të shkeljes. Ato përfshijnë bllokimin e rrugës, fshehjen e identitetit dhe mosbindjen ndaj urdhrave të Policisë.

Ndryshimet parashikojnë gjithashtu mundësinë e ndalimit të tubimeve për 72 orë në një perimetër të caktuar, kur Policia ka dyshime për dhunë. Pjesë e masave është edhe krijimi i një regjistri të posaçëm për personat e përfshirë në akte të dhunshme gjatë manifestimeve publike.

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