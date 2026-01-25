Gjoba për mosdorëzimin e DIVA: Mijëra qytetarë të penalizuar, rrezik deri në 100 mijë lekë të vjetra
Mijëra qytetarë janë përballur me gjoba për mosdorëzimin e DIVA, pas dështimit për ta deklaruar formularin brenda afatit ligjor ose për shkak të gabimeve në plotësim. Çdo individ që është subjekt i DIVA-s dhe nuk e dorëzon atë në kohë ndëshkohet me një gjobë prej 3.000 lekësh të reja, e cila mund të rritet për shkak të interesave dhe kamatëvonesave, duke arritur deri në 100.000 lekë të vjetra në raste të caktuara.
Afati për dorëzimin e deklaratës përfundon më 31 mars, ndërsa qytetarët këshillohen të tregojnë kujdes maksimal për të shmangur penalitete financiare. Vitin e kaluar, dhjetëra mijëra persona u gjobitën jo vetëm për mosdorëzim, por edhe për pasaktësi në formular.
Sipas të dhënave, nga mbi 140 mijë persona të përfshirë në procesin e deklarimit, rreth 40 mijë rezultuan të parregullt me DIVA-n, kryesisht për shkak të mungesës së informacionit ose gabimeve gjatë dorëzimit.
Ekspertët theksojnë se administrata tatimore duhet të rrisë nivelin e informimit publik për të shmangur gjoba për mosdorëzimin e DIVA, përfshirë fushata ndërgjegjësimi, njoftime direkte për qytetarët dhe udhëzime të qarta mbi mënyrën e plotësimit të formularit.
Qytetarët këshillohen të verifikojnë në kohë nëse janë subjekt i deklarimit dhe të mos e shtyjnë procesin për në ditët e fundit, për të shmangur gjoba dhe penalitete shtesë.
