Gerasimos Mikragiannanites nga Dhrovjani në listën e shenjtorëve të Kishës Ortodokse

Vendimi për të përfshirë Plakun Gerasimos Mikragiannanites në listën e shenjtorëve të Kishës Ortodokse u mor më 10 janar 2023, nga Sinodi i Shenjtë dhe i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike

Kush është Shenjti i ri i Kishës Ortodokse?

Murgu Gerasimos i Mikragiannanitëve (5 shtator 1905 – 7 dhjetor 1991) dhe në botë Anastasios – Athanasios ishin himnograf bashkëkohor. Ai lindi në Drovjan, në zonëne Delvinës. Shkronjat e para i mësoi në shkollën fillore të vendlindjes.

Me mbarimin e shkollës fillore, Anastasi, tashmë adoleshent , ishte i destinuar të largohej nga mjedisi i fshatit. Babai i tij ishte vendosur tashmë në Pire, ku punonte. Dhe ai vetë duhej ta ndiqte atë për të punuar me të.

Kështu, ai u detyrua të braktiste nënën dhe vëllain e tij më të vogël. Fillimisht u vendos në Pire, pranë babait dhe tezes së tij.

Pastaj u zhvendosën në Athinë. Në vendbanimin e tij të ri ai vazhdoi studimet në shkollën e mesme.

Zelli i tij për letrat është mbresëlënës. Pas shkollës së mesme, ai vazhdoi studimet në një shkollë të lartë të arsimit grek. Në Athinë, ai kujdesej edhe për jetën e tij shpirtërore dhe ndiqte rregullisht kishën. Ai vetë kujton: “Famuleti ynë ishte Shën Dionisi Areopagiti “. Zakonisht shkonim në Bulevardin Vasilissis Sofias, ku ishte Shkolla e vjetër Rizareios, në Agios Georgios të Rizareios, sepse ishte afër. Nektari i Pentapolit, të cilin e pashë, gjithashtu shërbeu atje disa herë .

Në Athinë, ai kultivoi idenë për t’u bërë murg dhe mendoi të largohej herët, përpara se të merrte përsipër detyrime të tjera. Dhe nuk iu desh shumë kohë që ta kuptonte prirjen e tij. Kështu ai erdhi në Malin Athos më 15 gusht 1923.

Në Malin Athos ai u vendos si rishtar në manastirin e Shën Anës. Konkretisht në Mikra Agia Anna, në qelinë e Pararendësit të Shenjtë , duke pasur si plak hieromonkun e Azisë së Vogël Meletios Ioannidis.

Këtu, në këtë vend të shkretë, të thatë, të ashpër dhe shterpë të Shën Anës së Vogël , ai gjen gëzim absolut shpirtëror dhe përmbushje të ëndrrës së jetës së tij. Ai tani mund t’i përkushtohet pa u shpërqendruar praktikës së jetës shpirtërore dhe studimit të teksteve të shenjta kishtare. Më 20 tetor 1924, gjatë vigjiljes në kujtim të Shën Gerasimos të Qefalonisë, ai u hiroshi murg, duke marrë emrin e shenjtorit.

Murgu Gerasim, i përshtatur plotësisht me jetën e tij të re, u bë model i bindjes, përulësisë dhe çdo virtyti. Krahas kryerjes së shërbesave dhe studimit të përditshëm monastik, dy murgjit e kasolles, një plak dhe një vartës, punonin për mbijetesën e tyre si njerëz.

Plaku Meletios e njihte mirë dhe e kishte praktikuar për vite me radhë artin e bërjes së vulave të gdhendura prej druri që përdoren në përgatitjen e ofertave për Liturgjinë Hyjnore. Ishte prej tij që murgu i ri Gerasimos e mësoi këtë art, të cilin e praktikoi me zell. Megjithatë, ajo që e magjepsi ishte interesi i tij për letërsinë. Ai na tregon për këtë: ” Këtu, kur erdha, kultivova dhe përmblodha njohuritë e mia.” Jam ngopur me shkrimtarët e lashtë, i kam përtypur të gjithë. “Kisha disa libra nga jashtë, të cilët ua dhashë disa fëmijëve të varfër që më vizitonin nga Sykia përballë.”

Pas disa vitesh, Plaku Meletios largohet përgjithmonë për në Athinë, duke e lënë murgun e ri Gerasimos krejtësisht vetëm. Poshtë kasolles së Pararendësit të Shenjtë është kasollja e Ngjitjes së Virgjëreshës Mari . Asketiku Plaku Avimelek (1965) banonte në të . Në vitin 1946, hieromonaku i mëvonshëm Dionisi iu nënshtrua atij.

Me At. At Dionisi ishte i lidhur . Gerasimos dhe më vonë, në vitin 1966, ata u bashkuan në një rrethim të vetëm. Murgu Gerasim bëhet themeluesi i kishës së Etërve të shenjtë Dionis Orator dhe Metrofan. Konkretisht, në vitin 1956, në shpellën ku dy shenjtorët ushtronin asketizmin, ai ndërtoi një tempull të vogël dhe në vitin 1960 e përfundoi atë me atë të thjeshtë. Plaku Gerasimos, ndër të tjera, ishte i famshëm për mikpritjen e tij, të cilën e frymëzonte edhe te vartësit e tij. Vlen të përmendet se stili i tij i jetesës asketike dhe të vetmuar nuk ndikoi në asnjë mënyrë në shoqërueshmërinë e tij.

Vizitorët laikë që vinin tek ai largoheshin gjithmonë të përfituar dhe të magjepsur, pasi fjalimi i tij ishte gjithmonë i vëmendshëm. I matur në përgjigjet e tij, ai shmangte sistematikisht diskutimet dhe bisedat e pavend; Ai gjithmonë kërkonte heshtjen, të cilën e konsideronte “nënën e koncepteve të mençura”.

Përveç laikëve, vizitorët shpesh ishin klerikë ose edhe murgj, të cilët vinin me të njëjtin qëllim: të dëgjonin plakun, të përfitonin shpirtërisht dhe të mësonin nga jeta e tij e virtytshme. Gjatë jetës së tij, atij iu caktuan shërbesa vetmitare. Ai shërbeu si bibliotekar dhe tipikar i shërbesës së së dielës në manastirin e Shën Anës . Si bibliotekar, ai ishte madje i përfshirë në përpilimin dhe botimin e një katalogu të kodikëve me dorëshkrime të bibliotekës së Kyriakos të skitit.

Në këtë cilësi, ai ndihmoi shumë studiues në gjetjen dhe marrjen e kopjeve të dorëshkrimeve. Ai vetë shkroi studime dhe artikuj të shquar. Murgu Gerasimos Mikragiannanitis është një nga rastet e rralla të himnografëve, pjesa më e madhe e punës së të cilëve u përdor menjëherë në jetën liturgjike të Kishës.

Kështu, pjesa më e madhe e punës është e arritshme, pavarësisht faktit se vetëm një pjesë e vogël e saj është botuar. Kjo për shkak të faktit se shumë sekuenca qarkullojnë gjerësisht në fotokopje të daktilografuara.

Por ai e konsideron edhe vetë himnografinë një zgjatim të lutjes, të bashkësisë me Zotin dhe shenjtorët: “Unë e kam shenjtorin përpara meje. Kjo është arsyeja pse nuk dua të komunikoj me askënd. Shkrimi i himneve, kjo vepër shpirtërore, është një bashkim i shpirtit me Zotin; është një mrekulli e lutjes; është një transformim i mendjes; është një teori mistike; është një mister që nuk mund të interpretohet dhe nuk mund të eksternizohet me fjalë. Himnografia është filozofia më e lartë. Ajo nuk shprehet me këto fjalë. “Duhet ta provosh për ta ndjerë.”

Ai vdiq më 7 dhjetor 1991. Vepra e tij e pasur himnografike vlerësohet në më shumë se 2000 shërbesa të shenjta.

Ky Himnograf i madh i Kishës së Madhe të Krishtit u nderua me një medalje argjendi nga Akademia e Athinës më 28 dhjetor 1968 .

Publikuar në orthodoxianewsagency.gr

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb