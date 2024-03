Fredi Beleri shpërthen ndaj ambasadorëve: Këtë drejtësi kërkuat ju për Shqipërinë?!

LETËR PUBLIKE e Fredi Beleri

I nderuar z. Silvio Gonzato Ambasador i Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri!

I Nderuar z.David Wisner, I Ngarkuari me Punë i Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë!

Unë që po Ju drejtohem jam Kryetari i zgjedhur i Bashkisë Himarë, z.Dhionisios Alfred Beleri por që ende nuk lejohem të marr detyrën për të cilën u zgjodha në zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023. Që prej datës 12 maj jam në paraburgim. Ditët e fundit, pas shumë pengesave nga përfaqësues të drejtësisë së re, SPAK, për të cilën Ju keni punuar dhe e keni mbështetur, më janë vënë në dispozicion provat që provojnë atë që unë kam deklaruar që ditën e arrestimit tim, që isha viktimë e veprimeve arbitrare të paligjshme të policisë, të ndikuara nga shprehjet e hapura ofenduese dhe fyese të Kryeministrit ndaj meje.

Te nderuar zoterinj Ambasadore!

Marr guximin t’u drejtohem, si shtetas shqiptar dhe europian, pasi gëzoj edhe shtetësinë greke, se nuk besoj se është kjo drejtësia që ju donit për Shqipërinë, nuk mund të jetë kjo drejtësia për të cilën Ju keni investuar!

Jam në burg sepse, policia më përgjoi mua dhe të gjithë anëtaret e stafit tim elektoral për 5 ditë 24 orë në ditë dhe kur nuk zbuloi asnjë veprim të kundërligjshem, sajoi një dëshmitar të rremë, të deklaronte se i kisha propozuar të blinte vota në emër tim. Jam në burg, sepse policia dhe prokuroria Vlorë, falsifikuan dokumente që të vendosnin dëshmitarin e rremë në dy vende në të njëjtën kohë, të paktën tre herë, që të justifikonin arrestimin tim.

U deklarua në mediat qeveritare se ka përgjime kundër meje, por gjyqi mbaroi dhe pergjime nuk u dëgjuan. Pasi me arrestuan, jane perpjekur te rregullojne dokumentat dhe futen ne dosje dokumente te falsifikuara për përgjime të paligjshme. Vazhdimisht kam kerkuar nga SPAK te kryeje hetime se dosja eshte sajuar nga disa police e zyrtare drejtesie ne Vlore qe me zellin e tyre per t’i sherbyer Kryeministrit kane shkelur Kushtetuten, kane cenuar parimet thelbësore të demokracisë, zgjedhjet e lira.

Jam ne burg se isha perfaqesues i opozites, i kundershtuar haptazi nga Kryeministri. Nuk besoj se ne vendet qe Ju perfaqesoni përgjohet e ndiqet opozita nga policia vetëm pse nuk i pëlqen Kryeministrit. Nuk besoj qe Ju keni investuar per nje drejtesi qe i sherben pushtetit politik, dhe për këtë qëllim fsheh falsifikimet e zyrtareve te drejtesise. Ju drejtohem me respekt se jam i sigurte qe dosja dhe çeshtja ime tregon se nuk eshte kjo drejtesia qe Ju doni per ne, dhe meritojmë te kemi. Nuk mund të jetë kjo drejtësia e një vendi që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Europian.

Ju drejtohem me këtë Letër Publike, me shpresën që sado pak, t’Ju tërheq vëmendjen tek kjo drejtësi që është krijesa Juaj, dhe po shtrembërohet për interesat politike të një njeriu, që për të mbajtur pushtetin sakrifikon parimet e shenjta të Demokracisë, Zgjedhjet e Lira.

Me respekt

Kryetari I Zgjedhur I Bashkisë Himarë

Dhionisios Alfred Beleri