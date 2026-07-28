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FOGA HEBRUS Hotel në Ksamil kërkon Recepsionist, Sanitare dhe Barist. Ofrohet akomodim

28/07/2618:47

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FOGA HEBRUS Hotel në Ksamil po zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë

 

Recepsionist

Sanitare

Barist

 

Ofrohet edhe akomodim

 

Të interesuarit mund të kontaktojnë në: 069 603 5466

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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