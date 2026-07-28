FOGA HEBRUS Hotel në Ksamil kërkon Recepsionist, Sanitare dhe Barist. Ofrohet akomodim
FOGA HEBRUS Hotel në Ksamil po zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë
Recepsionist
Sanitare
Barist
Ofrohet edhe akomodim
Të interesuarit mund të kontaktojnë në: 069 603 5466
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