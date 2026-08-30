logo
0
Rezervime Suvenire

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës

30/08/2612:52

Shperndaje:

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës

Muaji gusht është shoqëruar me lëvizje të shumta në pikat kufitare të Sarandës, si në Pikën e Kalimit Kufitar Qafë Botë, ashtu edhe në Portin e Sarandës.

 

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës

 

Sipas të dhënave të siguruara nga Komisariati i Kufirit Sarandë, gjatë periudhës 1–30 gusht 2026, në PKK Qafë Botë janë regjistruar gjithsej 146.819 lëvizje të shtetasve shqiptarë dhe të huaj.

 

Në hyrje janë regjistruar 70.061 shtetas, prej të cilëve 5.352 shqiptarë dhe 64.709 të huaj. Ndërkohë, në dalje janë regjistruar 76.758 shtetas, 5.515 shqiptarë dhe 71.243 të huaj.

 

Fluks i konsiderueshëm është regjistruar edhe në Portin e Sarandës. Gjatë periudhës 1–30 gusht, janë evidentuar gjithsej 150.715 lëvizje.

 

Në hyrje përmes Portit të Sarandës janë regjistruar 72.643 shtetas, nga të cilët 9.140 shqiptarë dhe 63.503 të huaj. Në dalje janë regjistruar 78.072 shtetas, prej të cilëve 9.085 shqiptarë dhe 68.987 të huaj.

 

Shifrat pasqyrojnë fluksin e lëvizjeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj përmes dy pikave kufitare të Sarandës gjatë muajit gusht. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës
Tërmet 4.5 ballë, epiqendra pranë Borshit – lëkundje të forta edhe në Sarandë

Tërmet 4.5 ballë, epiqendra pranë Borshit – lëkundje të forta edhe në Sarandë
Festa e Konispolit – Konispoli në festë, tradita, muzika dhe historia bashkojnë qytetin

Festa e Konispolit – Konispoli në festë, tradita, muzika dhe historia bashkojnë qytetin
Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon Recepsionist/e dhe Sanitare

Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon Recepsionist/e dhe Sanitare
Olti Çaçi vesh jelekun dhe dorezat dhe i përvishet punës për pastrimin e Sarandës

Olti Çaçi vesh jelekun dhe dorezat dhe i përvishet punës për pastrimin e Sarandës
Hotel VALË në Sarandë kërkon Banakier/e dhe Kamarier/e

Hotel VALË në Sarandë kërkon Banakier/e dhe Kamarier/e

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.