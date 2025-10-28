Flakët që përvëluan vendin: Delvina, Finiqi dhe Konispoli llogarisin dëmet
Flakët që përvëluan vendin: Delvina, Finiqi dhe Konispoli llogarisin dëmet më të mëdha të verës
Ka përfunduar procesi i evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga zjarret e verës në jug të vendit, ku më të goditurat rezultojnë bashkitë Delvinë, Finiq dhe Konispol. Të dhënat zyrtare zbulojnë një bilanc dramatik, me dëme të mëdha në banesa, ullishte, pyje dhe blegtori.
Në Delvinë, janë regjistruar 16 banesa të djegura, një kishë dhe 5 automjete të përpirë nga flakët. Zjarret kanë përfshirë gjithashtu 1250 hektarë shkurre, 1250 hektarë kullota dhe kanë shkatërruar plot 69,965 rrënjë ullinj. Humbjet nuk kanë munguar as në blegtori, me 30 dele, 3 mushka, 45 hektarë pyje dhe 622 kosherë bletësh të zhdukur nga zjarri.
Në Finiq, dëmet janë po aq të mëdha: janë shkatërruar 17 banesa, një kishë dhe një stallë bagëtish, ndërsa flakët kanë dëmtuar 35 mijë rrënjë ullinj, 4 mijë vreshta dhe drurë frutorë, si dhe kanë shkaktuar humbjen e 9 gjedheve dhe 330 kosherëve të bletëve.
Edhe Konispoli nuk ka shpëtuar. Flakët kanë përfshirë 80 hektarë shkurre dhe 20 hektarë kullota, duke dëmtuar 1100 rrënjë ullinj, 100 drurë frutorë, si dhe duke shkaktuar humbjen e 10 deleve dhe 10 kosharëve bletësh.
Aktualisht ka përfunduar vetëm procesi i evidentimit të dëmeve, ndërsa data e fillimit të dëmshpërblimeve për familjet e prekura ende nuk është caktuar.
Megjithëse kryeministri ka premtuar dëmshpërblim për çdo humbje, mbetet e paqartë nëse ky premtim do të zbatohet plotësisht apo do të ndiqet VKM-ja e vitit 2012, e cila parashikon kompensim vetëm për banesat dhe pajisjet elektro-shtëpiake.
Saranda Web do të vijojë të ndjekë nga afër çdo zhvillim mbi procesin e dëmshpërblimeve në zonat e prekura nga zjarret.
Reforma e re territoriale pritet të “fshijë” Delvinën dhe Konispolin, Saranda do të shtrihet deri në Borsh
