FELIS by HP Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier/e
📣 Felis by HP Restaurant kërkon të punësojë:
🍽 Kamarier/e
📍 Vendndodhja: Rruga Butrinti, Sarandë
Punësim gjatë gjithë vitit, Pagë konkurruese
Kontakt: 068 480 9999
🟦Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
