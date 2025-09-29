logo
FELIS by HP Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier/e

29/09/25

📣 Felis by HP Restaurant kërkon të punësojë:

 

🍽 Kamarier/e

 

📍 Vendndodhja: Rruga Butrinti, Sarandë
Punësim gjatë gjithë vitit, Pagë konkurruese

 

Kontakt: 068 480 9999

 

FELIS by HP Restaurant kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e

 

🟦Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

