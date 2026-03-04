logo
Fast Food në Bulevardin e Sarandës kërkon Punonjës/e kuzhine dhe Punonjës/e pastrimi

04/03/26

Fast Food në Bulevardin e Sarandës kërkon të punësojë:

 

 – Punonjës/e Kuzhine
 – Punonjës/e Pastrimi

 

Për më shumë informacion kontaktoni në numrin: 069 723 3141

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

