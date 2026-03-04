Fast Food në Bulevardin e Sarandës kërkon Punonjës/e kuzhine dhe Punonjës/e pastrimi
Fast Food në Bulevardin e Sarandës kërkon të punësojë:
– Punonjës/e Kuzhine
– Punonjës/e Pastrimi
Për më shumë informacion kontaktoni në numrin: 069 723 3141
