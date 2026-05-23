logo
0
Rezervime Suvenire

Evis Allushi: Po punojmë për hapjen 24 orë të doganës në Qafë Botë – VIDEO

23/05/2622:15

Shperndaje:

Evis Allushi: Po punojmë për hapjen 24 orë të doganës në Qafë Botë.pikën kufitare të Qafë Botë është zhvilluar një takim mes përfaqësuesve të institucioneve shqiptare dhe greke, me fokus forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe përmirësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe bizneseve mes dy vendeve.

 

 

Lajmi është bërë i ditur nga Prefektja e Qarkut Vlorë, Evis Allushi, e cila ka njoftuar se në këtë takim morën pjesë deputeti Vasil Llajo, kryetari i Bashkisë Konispol Ergest Dule, nënprefekti Kristo Kiço, si dhe zëvendëskryeministri i Greqia së bashku me përfaqësues të lartë të institucioneve të zonave fqinje.

 

Sipas Allushit, gjatë diskutimeve u trajtuan çështje që lidhen me përmirësimin e funksionimit të pikës kufitare të Qafë Botës, rritjen e bashkëpunimit institucional dhe krijimin e lehtësive për qytetarët që lëvizin çdo ditë mes dy vendeve, si për arsye familjare, ashtu edhe për biznes dhe turizëm.

 

Në fokus të takimit ishte edhe rëndësia që ka kjo pikë kufitare për ekonominë dhe zhvillimin e zonës jugore, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku fluksi i lëvizjeve mes Shqipërisë dhe Greqisë rritet ndjeshëm.

 

Prefektja e Qarkut Vlorë theksoi se komunikimi i drejtpërdrejtë dhe bashkëpunues mes institucioneve shqiptare dhe greke përbën një hap të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënieve mes komuniteteve në të dy anët e kufirit dhe për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Evis Allushi: Po punojmë për hapjen 24 orë të doganës në Qafë Botë &#8211; VIDEO

Evis Allushi: Po punojmë për hapjen 24 orë të doganës në Qafë Botë – VIDEO
Market ushqimor JULI kërkon Sistemuese. Ofrohet akomodim

Market ushqimor JULI kërkon Sistemuese. Ofrohet akomodim
Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e, Kuzhinier/e dhe Sanitare

Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e, Kamarier/e, Kuzhinier/e dhe Sanitare
The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf. Ofrohet akomodim

The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf. Ofrohet akomodim
“Referendumi” në PD Sarandë/ Dalin rezultatet e votimit për Sali Berishën &#8211; VIDEO

“Referendumi” në PD Sarandë/ Dalin rezultatet e votimit për Sali Berishën – VIDEO
Pas arrestimit të shefit të Komisariatit të Policisë Sarandë, jep dorëheqjen drejtori i IKMT

Pas arrestimit të shefit të Komisariatit të Policisë Sarandë, jep dorëheqjen drejtori i IKMT

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.