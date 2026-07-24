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Euro Hotel në Ksamil kërkon Recepsionist/e, Turni pasdite

24/07/2617:44

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Euro Hotel në Ksamil kërkon të punësojë:

 

🔹 Recepsioniste
🕓 Turni i pasdites (4–5 orë pune)

Kontakt: 069 763 8260

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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