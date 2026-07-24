Euro Hotel në Ksamil kërkon Recepsionist/e, Turni pasdite
Euro Hotel në Ksamil kërkon të punësojë:
🔹 Recepsioniste
🕓 Turni i pasdites (4–5 orë pune)
Kontakt: 069 763 8260
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
24/07/2617:44
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
24/07/2617:44
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
24/07/2617:44
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
24/07/2617:44
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
24/07/2617:44