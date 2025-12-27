Epirus Hotel kërkon Shef kuzhine, Recepsionist/e, Kamarier/e dhe Sanitare
Epirus Hotel në Sarandë kërkon të punësojë staf për pozicionet:
– Shef kuzhine
– Recepsionist/e
– Kamarier/e
– Sanitare
Preferohen kandidatë seriozë, korrektë dhe me dëshirë për punë.
🔹 Ofrohen kushte të mira pune.
Për më shumë informacion dhe për aplikime të interesuarit mund të kontaktojnë 069 696 3978 ose 069 911 7293
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Tenderi 1.3 milion euro për punimet në Rrugën e Katërt: Në garë 2 kompani me oferta 97% dhe 98% të fondit limit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
27/12/2516:55
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
27/12/2516:55
Suvenire nga Saranda
27/12/2516:55
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
27/12/2516:55
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
27/12/2516:55