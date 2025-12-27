logo
Epirus Hotel kërkon Shef kuzhine, Recepsionist/e, Kamarier/e dhe Sanitare

27/12/2516:55

Epirus Hotel në Sarandë kërkon të punësojë staf për pozicionet:

 

 – Shef kuzhine

 – Recepsionist/e

 – Kamarier/e

 – Sanitare

 

Preferohen kandidatë seriozë, korrektë dhe me dëshirë për punë.

🔹 Ofrohen kushte të mira pune.

 

Për më shumë informacion dhe për aplikime të interesuarit mund të kontaktojnë 069 696 3978 ose 069 911 7293 

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

