22/03/2613:10

Poetja Eli Llajo promovon në Sarandë librin me poezi në shqip e greqisht, “Heshtja e Qëndresës së Padukshme” – VIDEO

Në një atmosferë të mbushur me ndjeshmëri artistike dhe reflektim të thellë, poetja Eli Llajo prezanton në Sarandë librin e saj më të ri me poezi, “Heshtja e Qëndresës së Padukshme”, një vepër e veçantë që vjen për lexuesin në dy gjuhë, shqip dhe greqisht.

 

 

Ky botim përfaqëson një udhëtim poetik mes dy kulturave, duke ndërtuar ura komunikimi përmes vargut dhe emocionit. Poezitë e Eli Llajo sjellin një zë të brendshëm që flet për qëndresën shpirtërore, përballjen me heshtjen dhe fuqinë e padukshme që shpesh mbart njeriu në momente sfiduese të jetës.

 

Promovimi në Sarandë pritet të jetë një ngjarje kulturore me rëndësi, ku dashamirës të letërsisë, artistë dhe qytetarë do të kenë mundësinë të njihen më nga afër me krijimtarinë e autores, si dhe të përjetojnë interpretimin e drejtpërdrejtë të disa prej poezive të përfshira në libër.

 

“Heshtja e Qëndresës së Padukshme” nuk është thjesht një përmbledhje poetike, por një dëshmi e ndjeshmërisë njerëzore dhe e dialogut mes dy gjuhëve që bashkëjetojnë natyrshëm në hapësirën kulturore të jugut të Shqipërisë.

 

Ky promovim vjen si një ftesë e hapur për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e fjalës dhe në rolin e letërsisë si një urë që lidh shpirtin e njeriut me botën përreth.

 

