Eksportet e mandarinave të Konispolit, analizat do të kryhen në pikat kufitare
Lehtësohen eksportet e mandarinave të Konispolit, analizat do të kryhen direkt në pikat kufitare
Eksportet e mandarinave të zonës në Konispol pritet të marrin një frymëmarrje të re, pasi brenda këtij viti qeveria parashikon vendosjen e laboratorëve të kontrollit ushqimor në çdo pikë kufitare të vendit. Kjo do të thotë se analizat për produktet bujqësore, përfshirë mandarinat, do të kryhen drejtpërdrejt në kufi, duke shmangur vonesat dhe kostot shtesë për fermerët.
Prej vitesh, prodhuesit e mandarinave në jug të vendit janë përballur me vështirësi në procedurat e eksportit, pasi mostrat për analiza duhej të dërgoheshin në laboratorë të tjerë brenda territorit. Kjo sillte pritje të gjata, rrezik për prishjen e afateve kontraktuale dhe shpesh humbje financiare, veçanërisht gjatë sezonit të pikut kur fluksi i ngarkesave është i lartë.
Ministri i Bujqësisë, Andis Salla, deklaroi se aktualisht janë ndërtuar 7 laboratorë në të gjithë Shqipërinë për të mbuluar sektorin e sigurisë ushqimore dhe se do të vijojë puna për ngritjen e 5 laboratorëve të tjerë në pikat kufitare, të dedikuar për eksportet dhe importet.
Sipas tij, kjo masë synon të forcojë sigurinë ushqimore, por edhe të lehtësojë ndjeshëm tregtinë ndërkombëtare të produkteve shqiptare. Për fermerët e Konispolit, të njohur për cilësinë e lartë të mandarinave, kjo përkthehet në procedura më të shpejta, më pak burokraci dhe më shumë siguri në marrëdhëniet me partnerët e huaj.
Fokus edhe te mbrojtja biologjike
Paralelisht me laboratorët në kufi, qeveria ka njoftuar edhe mbështetje të shtuar për mbrojtjen biologjike në bujqësi. Në vend të pesticideve, fermerët do të inkurajohen të përdorin metoda natyrore për luftimin e dëmtuesve, duke rritur standardet e sigurisë dhe cilësisë së produkteve.
Në këtë kuadër, do të ofrohet një paketë subvencionimi deri në 70% për serrat që aplikojnë mbrojtje biologjike, një hap që synon të rrisë besueshmërinë e produkteve shqiptare në tregjet europiane.
Vendosja e laboratorëve në kufi dhe orientimi drejt praktikave më të sigurta bujqësore pritet të ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e eksporteve të mandarinave të Konispolit, duke e bërë këtë sektor edhe më konkurrues në tregun rajonal dhe ndërkombëtar.
